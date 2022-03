Gisela Valcárcel le hace el ‘pare’ a papá de Ethel Pozo por pedirle plata

Compartir Facebook

La popular ‘señito’ se pronunció luego de que apareciera el padre de su hija Ethel Pozo, a pedir dinero en televisión nacional, y se negó rotundamente a hacerlo.

Jorge Pozo apareció hace un par de días en todos los medios asegurando que tiene un tumor y lo que necesita es dinero para poder recuperarse. Sin embargo, parece que Gisela no está dispuesta a soltarle ni un sol, así sea el padre de su hija, Ethel Pozo.

El padre de Ethel reveló para un medio local que se comunicó directamente con el abogado de Gisela, Enrique Ghersi. Pero el abogado le dio inmediatamente una respuesta negativa, asegurando que Gisela no le dará ningún tipo de ayuda.

El día de hoy, Jorge Pozo apareció en ‘Amor y Fuego’ para pedir ayuda una vez más y apelar a la sensibilidad de su hija, Ethel y su ex pareja, Gisela Valcárcel. “Yo vine para pedir ayuda, estoy enfermo. Tengo un tumor y no tengo dinero. Me comuniqué con el abogado (Enrique) Ghersi, pero él me dijo que no me ayudarían. Apelo a su sentido de humanidad y cambien de parecer. Yo creo que la ley me ampara”, expresó Jorge Pozo.

Para sorpresa de muchos el padre de Ethel Pozo, Jorge Pozo hizo su aparición por primera vez en la televisión y esta vez para pedirle a su hija su apoyo pues sufre de una enfermedad con la cual no tiene los medios necesarios para afrontar.

Y es que como se sabe poco o nada se sabía del padre de la única hija de Gisela Valcárcel pues la conductora se dedicó sola a la crianza de Ethel cuando eran aún pequeña hasta su juventud.

Es por eso que el programa ‘Amor Y Fuego’ emitirá lo que fue la entrevista al señor Jorge y además recordó a Gisela.

“A Gisela Valcárcel, pucha qué le diría, que la recuerdo siempre, a esa niña dulce, buena, linda. Recuerdos, me pongo triste ahorita, tantos años que no venía por aquí”, dijo.

