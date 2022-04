Hombre renueva su DNI y se entera que está casado con otra mujer

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Un hombre de 39 años residente del sector El Arbolito en el cantón Durán, Guayas (Ecuador), se llevó una gran sorpresa el día que fue a renovar su cédula. Al momento de recibir el documento de identidad se enteró que estaba casado con una mujer desconocida.

La curiosa historia la protagonizó un hombre llamado Jonathan Emilio Rodríguez Morales, el cual explicó ante un medio que necesitaba renovar su cedula de identidad ya que tenía que realizar unos tramites urgentes.

También puedes ver: Alessia Rovegno sobre Mafer Neyra: “fue una persona importante en la vida de Hugo”

Sin embargo, lo que nunca se esperó el hombre es que iba a descubrir que su estado civil era casado con una mujer llamada Marilú Estrella Flores López, con quien asegura jamás haber tenido una relación o si quiera conocerla.

“No la conozco si yo tengo a mi pareja y mis hijos y no sé quién es Marilú Estrella”, dijo Rodríguez durante una entrevista para Teleamazonas. Agregando que lleva dos años esperando que la registraduría le resuelva este problema.

Por otro lado, contó que este incidente también le ocasionó problemas con su pareja actual ya que esta no creía que el hombre no conociera a aquella mujer que aparecía en el documento.

También te puede interesar: Tepha Loza tras decirle “mi amor” a Sergio Peña: “Se me escapó”

“Mi mujer no me creía, me hizo coger maletas y me iba a botar de la casa por este error del Registro Civil”, relató.

A pesar de querer resolver este inconveniente lo más pronto posible, para Emilio se le ha hecho imposible, ya que según él, la entidad lo manda a hacer miles de vueltas para arreglar este suceso pero nunca le han dado fin a este problema.

A raíz de esto, la institución se comprometió a iniciar las investigaciones del caso para darle una pronta solución al estado civil de este ciudadano.

Mira también: Melissa Klug quiere tener una hija con Jesús Barco: “He decidido congelar mis óvulos”