Le regaló boletos de Qatar 2022 a su esposo para tener más tiempo con su amante

A tan solo unos cuantos días de que inicie el Mundial de Qatar 2022, ya son incontables las historias que se cuentan en torno a la Copa del Mundo.

Tal es el caso de una mujer que le regaló boletos con destino a Qatar a su esposo, a fin de que ella pudiera pasar más tiempo con su amante. Hablamos de Sarah, nombre ficticio que escogió la protagonista de esta historia al brindar su testimonio al medio británico Metro, a fin de no dar a conocer su identidad.

Esta mujer se dijo sumamente feliz, pues aseguró que podrá verse más tiempo con su amante, mismo con el que supuestamente lleva saliendo cuatro meses.

Sarah reveló al medio antes citado que le regaló boletos a su esposo para que viaje a Qatar y pueda disfrutar del tan esperado Mundial 2022, solo así ella podrá pasar más tiempo con su amante durante todo el tiempo que dura la Copa del Mundo, sin preocuparse porque su marido la descubra con otro.

La mujer dijo que conoció a su marido hace 17 años, y han procreado a dos hijas, por lo que no se han separado. No obstante, argumentó que durante los últimos años, notó que estaba más irritable, haciendo que se perdiera la ilusión. Fue por ello que decidió abrir una cuenta en una aplicación de citas; misma en la que conoció a su amante. Es precisamente desde hace 4 meses que Sarah ha intentado de todo para que su esposo no se dé cuenta que le es infiel.

“Ha sido emocionante, como un romance adolescente y ambos sentimos exactamente lo mismo”, Sarah asegura que su aventura le ha ayudado a mejorar su carácter, así como la relación con su marido.

“Mi esposo incluso ha comentado que me he visto mucho más feliz y menos estresada en los últimos meses y es verdad. Mi amante me entiende de manera diferente, y solo somos él y yo en nuestra propia burbuja”.

La felicidad de la que ha sido acreedora estos meses es tal, que por ello decidió regalarle un viaje al Mundial a su marido para que así pueda disfrutar de su romance secreto a gusto.

