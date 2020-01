Nicola Porcella: Mi relación con Angie fue tóxica

No se calló nada. El ex chico reality Nicola Porcella se confesó en una extensa entrevista con Milagros Leiva y, entre otras cosas, recordó su polémico romance de casi cinco años con Angie Arizaga, la misma que acabó en julio de 2018. Reconoció que su relación con la popular ‘negrita’ fue “tóxica” y que en algún momento ambos solo se hacían daño.

“Angie y Nicola sacaban lo peor de cada uno en un momento. Era una relación tóxica. Era una relación de muchos celos por parte de los dos. Nosotros no separamos”, dijo Porcella aclarando que nunca fue agresivo con esta. “Uno crea antecedentes, si yo hubiera sido de esa manera mis otras parejas hubieran salido a quejarse”.

Porcella también se pronunció sobre las imágenes difundidas por el programa ‘Magaly Tv La Firme’, donde se mostró un video de este aparentemente agrediendo verbalmente a Arizaga. “Yo soy muy lisuriento, chabacano para hablar. Era un grupo de amigos y Angie me conoce. Jamás le he mentado la madre a una mujer”, añadió.

“Tengo un carácter fuerte y tengo mis razones, sé hasta dónde llegar. Nunca he pasado esa línea. Nunca me he peleado en la calle. Nunca he tenido una denuncia. Todo el mundo me ha pintado como si a mí me encantara pelear”, aseveró.

“EEG NO SE PORTÓ BIEN”

Porcella recordó su paso por el programa ‘Esto es Guerra’ y admitió que no salió de la mejor manera ya que le incomodó que no lo respaldaran luego del escándalo de la ‘Fiesta del Terror’.

“Le tengo cariño a Peter (Fajardo, el productor), pero no se portaron bien, no me respaldaron y sabían lo que había pasado en realidad. Entiendo que la televisión es un negocio”, señaló Porcella quien reveló que llegó al reality “por necesidad”. “No tenía cómo pagar las cosas de Adriano. Yo no me imaginé que me iban a dar 100 dólares por un día, que para mí era una bestialidad, salía dos veces a la semana”, comentó.