“Rezo para que no muera antes que yo”: Joven le pidió matrimonio a mujer de 80 años

Muima, de 25 años, conoció a Thereza, de 80 años, cuando era un estudiante. Ambos se enamoraron perdidamente y ahora deberá pagarle a sus nietos con 12 vacas de tributo para que se concrete la boda.

Es muy conocido el dicho de que “para el amor no hay edad“. Sin embargo, a pesar de que siempre esté eso muy presente entre la gente, todavía hay parejas que son miradas con recelo y extrañeza si es que existen muchos años de diferencia entre sus edades.

Hace poco se hizo conocida una pareja en Kenia que los separan 60 años de distancia. Se trata de Muima, de 25 años, y Thereza, de 80 años, según informó Yabaleft Online.

Ambos se conocieron cuando Muima estaba en la universidad y estaba en búsqueda de una casa para alquilar. Ahí fue que apareció en su vida Thereza, quien estaba a cargo de una pensión en donde alquilaba habitaciones para estudiantes.

Muima se mudó hasta el lugar que estaba a cargo de Thereza y de a poco fueron teniendo buena relación. Primero se hicieron amigos y ella, en tono de broma, lo llamaba “esposo“.

El amor que fluyó en la pareja

Luego de un tiempo esa broma pareció cada vez más real, ya que con el paso de los meses comenzaron a enamorarse. “La forma en que se comportó y trató conmigo me empujó a amarla. Y aunque es una anciana y en realidad podría ser mi abuela, la amo“, contó el joven.

Al comienzo tanto sus amigos como sus familiares no estaban de acuerdo en que Muima tuviera una relación con una mujer tan mayor. Sin embargo, él no se siente arrepentido de nada. “Ésta es mi elección. Ésta es mi felicidad, como cualquiera tiene la suya (…) Complácete a tí mismo y decide no en base a las opiniones de los demás“, enfatizó.

Para Thereza la diferencia de edad no es tan preocupante. Ella tiene 8 hijos y 20 nietos, y según dice “por la edad de mi novio, podría ser mi quinto nieto“. Además, agregó que “él me ama y yo lo amo. Estoy lista para ponerme el vestido de novia y el anillo“.

Los hijos de Thereza le pidieron a Muima que para poder casarse con ella debía entregar 12 vacas como señal de tributo. Eso sí, la mayor preocupación de Muima es el estado de salud de su novia. “Nunca elegiré a ninguna chica por encima de esta. Rezo para que ella no muera antes que yo“, dijo.

A pesar de la diferencia de 60 años de edad, ella todavía tiene esperanza en quedar embarazada y formar una familia con el joven.