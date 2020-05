Tony Vega contó que su familia quería que estudie derecho pero “la música pudo más”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tony Vega, el cantante de salsa sensual que conquistó el corazón de todos los peruanos, se comunicó mediante una videollamada con la conductora de ‘Se dice que’, Caroline Tello, para contarnos como viene atravesando su cuarentena, y recordó sus inicios en la música.

“Empecé a los 13 años con un grupo de barrio, con el que estuve trabajando hasta el año 1976, aquí inicié mi carrera profesional, trabajando con Willie Rosario, con quien mi carrera despegó. Gracias a Dios mi familia si me apoyó, quisieron que estudie Derecho pero mi pasión a la música fue más”, comentó el puertorriqueño que a pedido de sus fans se animó hablar sobre el significado de algunos de sus éxitos.

“Cada canción que canté tiene su historia, ‘Carita de sol’ que habla de la adopción de mi hija. ‘Aparentemente’ fue la canción que me brindó la oportunidad de ser conocido internacionalmente. ‘Yo me quedo’ fue mi primer éxito”, señaló.

Al ser consultado por Caroline, sobre qué opina de los jóvenes talentos de salsa, Tony aseguró que ya no aparecen grandes exponentes como antes debido a la poca difusión. “Actualmente hay muchos jóvenes talentos, pero no es como antes, tienen muy poca difusión, pero se vienen buenos tiempos para la salsa”, aseguró el salsero quien se despidió con el tema ‘Yo me quedo’ e invitó al público a que tomen las precauciones, para que termine esta pandemia.