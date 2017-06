26 de junio | Horóscopo con Agatha Lys

ARIES Existirá un clima de inseguridad en el propio trabajo, y hará que las cosas se hagan en forma intranquila y poco estable. Deberás aplicarte mucho más y estar encima de lo que haces.

TAURO La economía es importante y está en un momento en el cual puedes ganar aún más dinero. La situación a nivel personal en lo laboral es muy positiva. Se te presenta un posible viaje.

GÉMINIS Día óptimo para iniciar un trata­miento y mejorar la salud. Si esperas dinero de algo que te deben estás perdiendo el tiempo porque no es el día propicio para que te llegue este dinero.

CÁNCER Es probable que encuentres en este día a una persona que tenga la facilidad de comprender perfectamente tus problemas. Valórala y consérvala a tu lado. Cuidado con el estrés.

LEO Te verás desbordado por el trabajo, y no sabrás como satisfacer a todo el mundo. Aprovecha esta situación límite para desa­rrollar mucho más el ingenio. No descuide el lado sentimental.

VIRGO Mucho cuidado en el trabajo. Se ob­serva discusiones con los superiores, contró­lalas. Vive y deja vivir; ama con intensidad y serás recompensado en el amor. Mejora tus hábitos alimenticios.

LIBRA En el amor te mostraras muy espe­ranzado, ya que conseguirás que alguien que hace tiempo persigues se fije al final en ti; al final conseguirás salir con aquella persona que tu querías.

ESCORPIO Existirá un clima de euforia en la parte económica que hará que te sientas cómodo y tranquilo. No dejes que la monoto­nía invada tu vida sentimental o lo pasarás francamente mal.

SAGITARIO Buena economía y mejor distri­bución de la misma; ya que sabrás alargar el dinero. Aprovecha el buen momento econó­mico y consigue lo que te falta. En el amor acepta la situación.

CAPRICORNIO Tendrás dificultades con tu pareja si lo que quieres es imponer tu crite­rio a toda costa; ella valora el raciocinio, y la comunicación, debes valorar esas condicio­nes. Salud Regular.

ACUARIO Tendrás que afrontar algunas decisiones importantes esta semana. Las tristezas y preocupaciones debes de saber­las coger en su momento. Las posibilidades económicas son altas.

PISCIS Deja que los problemas pasen de lar­go y no te metas de lleno porque además de no poderlos solucionar porque no dependen de ti solamente, puede que caigas en una depresión.