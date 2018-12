Angie Arizaga pide disculpas a Nicola Porcella: “Solo fue una broma”

Angie Arizaga se volvió a referir a los comentarios que hizo en el programa ‘En boca de todos’, donde señaló que tiró el anillo de compromiso que le regaló su expareja, Nicola Porcella. La ‘negrita’ aclaró que todo se trató de una broma.

“Ay, solamente fue una broma, creo que no escucharon cuando dije ‘no, tiré el anillo y me lo quedé’, pero es un recuerdo ¿cómo voy a hacer eso?, simplemente fue una broma y creo que lo tomaron a mal”, dijo Angie sobre Porcella.

“Yo, la relación que tuve, la guardo con mucho cariño y si simplemente hice una broma y no le gustó, discúlpame, pero la verdad no le veo nada grave, no era para tanto”, añadió.