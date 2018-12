Brunella confirma que Ivana y Foquita ‘gozaron’ en Trujillo

No puede con su genio. Tras los fuertes rumores que Jefferson Farfán e Ivana Yturbe disfrutaron de las playas del Balneario de Huanchaco en Trujillo, Brunella Horna evidenció que la parejita estuvo en la Eterna Ciudad de la Primavera al compartir una foto en su cuenta de Instagram, donde se luce con la ‘Foquita’. Recordemos que un día anterior la rubia colgó una Instantánea junto a la ex integrante de ‘Combate’ en la playa, como leyenda de la imagen dejó en claro que son muy buenas amigas. “Con el 10 de la selección Jefferson Farfán. Un gusto conocerte después de que nos regalaste tantas alegrías”, escribió Brunella como descripción de la fotografía donde posa con el jugador de la selección peruana, confirmando de esta manera que la ‘foquita’ y su amiga estarían en ‘cuchis’. “Confirmado la ‘Foca’ con Ivana”, “Así como que ‘caleta nomás’, para que todos saquen sus conclusiones sobre la ‘Foca’ e Ivana”, “Definitivamente está con Ivana”, “Al parecer ya no se van a esconder, ayer (sábado) la foto de Ivana con Brunella y hoy (domingo) con Farfán, mucha coincidencia, ¿no?”, son algunos de los comentarios de algunos cibernautas. Aunque algunos calificaron de ‘alcahueta’ a la ‘Wawita’, otros le pidieron que cuelgue una foto con la parejita. Por su parte, Jefferson le dio like a foto que compartió Brunella y publicó un video donde se luce en un avión. Al parecer el deportista volvió a Lima para recibir Año Nuevo junto a Ivana.