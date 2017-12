‘Chollywood’ contra indulto

Chollywood | Diversos personajes del espectáculo protestaron ayer en la Plaza San Martín contra la aprobación del indulto del expresidente Alberto Fujimori. “¡Es un día histórico! ¡Hoy (jueves) se marcha! Yo marcho por mi país y por tus hijos (yo no tengo) podría quedarme tranqui en casa, total, ¡pero no puedo! Quiero para los jóvenes las mismas oportunidades que me generé, en un país con educación (eso que no le conviene al fujimorismo)”, fue el contundente mensaje que dejó en Twitter la actriz Tatiana Astengo.

Por su parte, su colega Mónica Sánchez posteó: “Más historia y menos histeria. Por justicia y dignidad Fujimori nunca más”.