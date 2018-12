Jessy Kate indignada por inseguridad ciudadana

La porrista del Sport Boys, Jessy Kate, fue víctima de los hombres de lo ajeno. La tarde de ayer, la exvedette se acercó hasta una paviferia en Surquillo donde unos malhechores rompieron la luna de su auto llevándose algunas pertenencias y accesorios.

“Estuve con mi mamá comprando el pavo, y hemos dejado estacionado el auto al frente de una paviferia. No nos hemos demorados ni diez minutos y cuando regresamos la luna de atrás estaba rota, se han llevado mi cartera donde estaban mis documentos, la radio, documentos del auto. Me indigna, pido al presidente mano dura para los rateros, a los violadores que los castren, porque estos desgraciados no tienen respeto por nada”, comentó indignada la curvilínea. (V. R.)