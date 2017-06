Monique se casa

La exvedette Monique Pardo se vistió nuevamente de blanco y nos contó que tiene la ilusión de nuevamente casarse. “Tengo cuatro matrimonio en mi haber, mi último matrimonio de 17 años y no quiero hablar sobre el tema, pero estoy ahorita ilusionada con lo que se viene en mi vida y creo que tengo derecho que una persona porque soy una persona de buenos sentimientos”, comentó la pelirroja, quien viene preparando un evento a beneficio del albergue ‘Divino Niño’ el próximo 30 de junio en Sachún, de Miraflores

“¿Si voy a renovar votos? Sí, pero no te voy a decir si es con el mismo jajaja. A mí me encanta vestirme de novia, si se portan mal conmigo me terminaré casando con otro”, agregó Pardo.