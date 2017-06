Ruth Karina celebra los 18 años de su ‘Baile del calzón’

El 2017 sí que será el año de Ruth Karina ya que inició los preparativos para el lanzamiento de su nuevo disco con una reactualización de sus más grandes éxitos con fusiones de ritmos de la selva. A esto suma la celebración por todo lo alto de los 18 años de su famoso ‘Baile del calzón’, el mismo que será el próximo 15 de julio en el Maracaná de Jesús María con artistas invitados. Es más, ya Ruth Karina hizo extensiva la invitación para que Magaly Medina sea nuevamente la madrina de este evento. Pero el camino durante estos 18 años de carrera no ha sido fácil. “Tuve muchas altas y bajas, pero gracias a Dios y al talento que me dio, es que sigo adelante, cantándole a mi público porque si no hace rato hubiera desaparecido”, agregó asegurando que para alcanzar el éxito no hay secretos.

IMPARABLE

Ruth Karina tiene preparado para todos sus miles de seguidores, muchas novedades musicales, videos y un nuevo CD, además de viajes internacionales como el que realizará este mes para una gira por Estados Unidos.