Xoana Gonzáles: “No pensé casarme en Huaral”

Al ser consultada si en algún momento tuvo la idea de casarse en Huaral, la modelo Xoana Gonzáles respondió lo siguiente: “No, porque de hecho yo sabía los requisitos, no tenía ni idea que casarte en Huaral te sale más rápido o fácil y si hubiera sido así sospecharía, porque obviamente yo me demoré dos meses y ahí te casan en quince días, aparte yo me quería casar ahí donde nos habíamos conocido”, señaló la gaucha.

“Yo me casé por amor, me casé porque quería tener una familia, nunca en la vida me quería casar y lo planté, pero el día que quedé embarazada me cambió la cabeza”, agregó.