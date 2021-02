Compartir Facebook

La polémica sobre la muerte de Diego Maradona continúa a casi tres meses de la partida del ‘10’ argentino. Los audios y chats que se dieron a conocer en los últimos días podrían darle un giro a la investigación, más aún tras confirmarse el consumo de drogas por parte del ‘Pelusa’.

Luego de los reportes por su millonaria herencia, ayer Infobae da cuenta de unos audios entre el médico personal de Diego Maradona, Leopoldo Luque, y un miembro de su staff. En la conversación se escucha cómo hacía este último para calmar, por momentos, al excampeón del Mundial México 1986. Las conversaciones revelaron que el entorno del recordado futbolista le daba marihuana y alcohol para “sacárselo de encima”.

“Se levanta con toda la resaca encima. Anoche fumó, tomó vino con las pastillas encima… No podés todo”, decía el mensaje. Seguidamente, Leopoldo Luque, médico de Maradona, respondió dicha afirmación mostrando su preocupación por lo que podía ocurrirle al ‘10’ si continuaba por ese camino.

“Ahí le dije a Maxi (Pomargo) que si hay una autopsia salta eso”, sostuvo. Este es un extracto de la conversación entre Luque (L) y el Staff Médico (SM) de Maradona SM: Leíto, ahí me estoy yendo. Yo la verdad no diferencio los dolores de los de dormir mal. Ya tomó el hábito de fumar todos los días, les pide a los de seguridad faso. Les dice ‘falso’.

El otro día les digo a los de seguridad: ‘Cuando te dice así, préndele un habano’.

L: No es una responsabilidad médica ni en pedo. Sería responsabilidad médica si yo le indico aceite de cannabis y se intoxica y se muere. Ahí sí, porque no estuvo bien supervisado ni contenido. Pero esto es algo ilegal, no tiene nada que ver con algo médico.

SM: Quería escribirte en suma confianza. No aguanto más la situación de que Charly le dé marihuana a Diego. No sé cómo hacer para cortarlo. Cuando le daba marihuana me planté y le dije que si se moría iba a dar la cara él cuando en la autopsia saliera marihuana. Como te dije, tengo hay mucha confianza con Monona y el de seguridad que está ahora. A raíz de eso me contaron que ayer Charly había arreglado entrar una mujer por la noche. Entonces para sacarse de encima a Diego le dio cerveza y porro. Lo quebró en mil pedazos.

Yo encontré restos de marihuana picada por todos lados y olor en la casa. El tipo cogiendo en la pieza de servicio y Monona con el de seguridad viendo que Diego no se levante, no durmieron nada. Ellos no querían dormir por si se armaba lío.

Además, la prensa argentina menciona que la próxima semana será clave para determinar presuntas responsabilidades en el fallecimiento de Diego Armando Maradona. La familia del ‘10’ espera que se les castigue con todo el peso de la ley.