Canceló su boda porque su perro casi muere en la despedida de soltera de su novia

“El sábado, mi prometida tuvo su despedida de soltera en casa. Yo me quedé con mis padres, pero le dejé al perro porque me gusta tenerlo allí. Sin embargo, me aseguré de decirle que lo pusiera en nuestra habitación una vez que comenzara la fiesta”, explicó el hombre mediante su cuenta en la red social Reddit.

El joven había contado que está de novio desde 2018 y que hace seis meses se comprometió con su chica. Tras su posteo, se dio cuenta de que estaba cometiendo un error después de que su futura esposa casi mata a su perro por “negligencia”. Al mismo tiempo, describió que su mascota “es el mejor perro que existe”.

En plena fiesta y llegadas las cinco de la mañana del domingo, su novia lo llamó desesperada, asegurando que el animal estaba mal. ¿Cuál fue la razón? La mujer y sus amigas dejaron alcohol y chocolate al alcance de la mascota y esta lo ingirió rápidamente.

“Aparentemente, las chicas pensaron que sería genial poner todo en mesas bajas de café, dejar que el perro deambulara en lugar de ponerlo en la habitación y luego emborracharse y no darse cuenta de que el animal se estaba comiendo todo”, compartió indignado el hombre.

Tras el episodio, la novia lo llevó a la veterinaria, donde lograron estabilizar al animal que estuvo a punto de morir. Una vez de vuelta en la casa, la pareja se reunió y el prometido puso un punto final. “El casamiento queda suspendido. Armá las valijas y andate de casa”, le pidió. “Si bien se sorprendió, tomó sus cosas y se fue”, comentó el hombre en Reddit.

Luego de que la exfutura novia dejó el hogar, el dueño del perro recibió todo tipo de comentarios negativos a través de sus redes diciéndole que estaba «loco por hacerle esto después de cuatro años”.

