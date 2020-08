View this post on Instagram

Este 29 de Agosto a las 4:00 PM te espero en mi Instagram y mi facebook para unirnos a esta gran causa y ayudar a nuestros niños de la asociación 💕 Un Día de Esperanza 💕. Ayúdanos a ayudar, DONA YA! Cuenta BCP: 192-32272623-0-08 / CCI: 002-192132272623-00836 Cuenta Interbank: 530-3001795087 / CCI: 003-530-003001795087-31 #serniñoestademoda #ayudanosaayudar #ayudahumanitaria #ayudalos #help #solidaridad #ninosdesign #vih