Conductoras de ‘América Hoy’ aseguran que ‘Rulitos’ es “la más rajona de la farándula”

¡Fuertes declaraciones! En el programa ‘América Hoy’, los conductores eligieron de forma unánime a Janet Barboza como la “amiga rajona”.

Durante el programa realizaron una secuencia del detector de “tipos de amigas” y consistía en que los conductores del programa elegirán quién es ‘la más rajona de la farándula’, por lo que todos señalaron a la ‘Retoquitos’.

JANET SOBRE ENTREVISTA A MELISSA: “TUVE QUE CUESTIONAR A MI COMPAÑERA”

La conductora Janet Barboza llegó como invitada a ‘El Reventonazo de la Chola’ y se refirió a las polémicas preguntas que le hizo a Melissa Paredes en la entrevista en ‘América Hoy’.

“El momento que más me ha costado ha sido tener que entrevistar a una de mis compañeras, sin duda ha sido muy difícil por la situación porque no era un programa normal, no era un programa más, era un programa en el que tenía que cuestionar a mi compañera”, afirmó.

Posteriormente, Janet fue consultada si un barco se hunde a cuál de sus compañeros salva. La conductora, sin rodeos, respondió. “En aras de lo justo y la objetividad, no salvo a ninguno. No los salvo para que ninguno se me resienta”.

Asimismo, la popular ‘Rulitos’ dijo que hace caso omiso a los que la critican. “El hate siempre ha existido, solo que no había los medios. Hoy en día tienes el teclado en la mano, el teléfono y te expresas. Entonces, hay algo que tengo bien claro, mientras hablen de ti es porque funcionas, una vez que dejen de hablar de ti es porque ya eres periódico de ayer, yo me preocupo cuando no hablan”, dijo con una sonrisa en el rostro.

