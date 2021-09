Deysi Araujo critica a Xoana: “Debe ser vergonzoso para su familia verla así”

Compartir Facebook

Deysi Araujo volvió arremetió contra la argentina Xoana González y su esposo por dedicarse al ‘Onlyfans’ y jactarse de haberse comprado un departamento gracias al porno.

La exvedette volvió a aclarar que ella no se dedicaría a la pornografía y criticó a la ‘gaucha’ por generar ‘plata fácil’. “Hay una gran diferencia entre ella y yo, pues no hago pornografía. Si yo hiciera porno, ya tendría 4 edificios, pero por principios no lo hago, debe ser vergonzoso para su familia verla así, pues tiene madre, padres, hermanos”, dijo en conversación con un diario local.

“Me parece que ella debe estar desesperada para haber llegado a eso, es la manera más fácil de conseguir dinero, no le veo un mérito ni buen ejemplo para otras chicas, agregó.

Sobre Javier González, esposo de Xoana, también aprovechó y el espacio y le mandó su ‘chiquita’. “Respeto su trabajo así como respeto el trabajo de todos. Debe tener su público, y yo el mío, a quienes les ofrezco sensualidad. Pero creo que no se debe llegar a tanto, ella tiene dos buenas manos y pies para ganarse también la vida de otra manera, es más recuerdo que decía que su esposo era pizzero y muy trabajador, pero al parecer más vende el panetón de su mujer”, concluyó.

«Me hizo gritar como nunca», dijo Deysi Araujo por gol de Cuevita a Venezuela

La modelo reveló que quien más la hizo sufrir fue Christian Cueva pues en el momento más inesperado el jugador metió el gol que esperaban todos los hinchas en el Estadio Nacional.

“Ha sido un gran triunfo de la selección nacional, he quedado afónica de tanto gritar, sobre todo el gol de Christian Cueva, ahora puedo decir que me hizo gritar como nunca. Todos en casa hemos festejado el triunfo pues lo necesitábamos para seguir en carrera para clasificar al Mundial”, dijo.

Como de costumbre Araujo demuestra el amor que tiene por su selección pues en oportunidades pasadas ha logrado ir al estadio para alentar de cerca a su equipo de sus amores siempre entregándolo todo.

Además la modelo recordó que el segundo tiempo fue intenso pues estaba cerca de empatarnos Venezuela pero con el empeño de cada jugador por defender los colores patrios se logró la esperada victoria.

“Aunque debo reconocer el esfuerzo de todos los jugadores, no podemos engañarnos de que Venezuela nos tuvo ajustando todo el segundo tiempo porque nos podían empatar en cualquier momento. Pero también hay que aplaudir todo lo que ha hecho Gianluca Lapadula en la cancha, quien demuestra que ama con todo el corazón al Perú, es un guerrero”, dijo Deysi para un medio local.

