Deysi Araujo cuenta que Cueva la quiso llevar a Brasil y lo choteó

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

No se calló nada. Ante la separación de Christian Cueva y su esposa Pamela López, la vedette Deysi Araujo reveló que el seleccionado peruano la invitó a viajar con todo pagado a Brasil, para pasar unos días de relajo. “Cueva también vino para llevarme a Brasil. Se contactó conmigo mediante su manager, me dijo que me daban todo pagado para ir a Brasil y me dio miedo.

Mira además: ¡Ampay! Deysi y Nadeska sorprendidas por la policía en plena ‘juerga’

Yo no le seguí la corriente, el manager se identificó me dio su nombre. Me dijo vamos a ir a tal sitio, me dio el nombre de otras chicas que también iban a ir, incluso me dijo que para que tenga confianza les pregunte a las otras señoritas que eran conocidas, pero no acepté (…) Después me enterado que también ha estado con Nadeska Widausky en un departamento”, refirió la pelirroja.

En cuanto a las imágenes de la juerga del popular ‘Aladino’, donde aparece junto a un grupo de personas en un ambiente cerrado, con botellas de alcohol y sin cumplir con el distanciamiento en medio de la pandemia de coronavirus, Deysi aseguró que el pelotero es un mal ejemplo para los nuevos talentos del deporte rey.

“Si son buenos para la juerguita, también deberían de demostrar en la cancha que son buenos, es lamentable, me da pena, yo los he seguido en la Copa América y tienen mucha gente que los sigue y los quieren. Creo que ya no están para eso, no son un buen ejemplo para las nuevas promesas del fútbol”, agregó Deysi.

Mira también: ‘El hombre roca’ revela si Andrea San Martín le ordenó a cerrar su onlyfans

ACONSEJA A PAMELA

De otro lado, Pamela López compartió unas instantáneas a través de su cuenta de Instagram, donde la joven madre se mostró feliz paseando por los parques temáticos de Walt Disney World Resort, en Florida, Estados Unidos, junto a dos de los cuatro hijos que tiene con Cueva.

Ante esto, Deysi espera que Pamela no vuelva con el pelotero. “Ojalá que ella ya se haya dado cuenta que él no es fiel, el burro patea una sola vez y él hombre que es infiel no cambia”, precisó.