¡Fuerzas, doctor! Armando Massé confirma que tiene COVID-19

¡No se rinde! El reconocido médico Armando Massé confesó tener COVID-19, además señaló que no detendrá su lucha por ayudar a pacientes vulnerables

Uno de los médicos que se tomó más en serio a la COVID-19 y, sin importarle su propia salud, se dirigió a los lugares más recónditos del país para ayudar a nuestros hermanos peruanos, hasta hoy, debido a que Armando Massé, médico solidario que ofrece atención médica gratuita a los más necesitados, ha confirmado haber dado positivo para el mortal coronavirus.

El médico y también conductor de Médicos en Acción en Exitosa Tv, confirmó que se enfrenta cuerpo a cuerpo a este enemigo invisible y, pese a que ha aceptado que está un poco ‘bajoneado’ por la enfermedad, se muestra más optimista que nunca.

“Me siento bien, no me agito, no camino. Ayer estuve un poco ‘bajoneado’ con un poco de escalofríos, pensé que era un resfrío común. El viernes pasado tuve muchos escalofríos, eso me preocupó. A pesar de que me hago religiosamente tres semanas mi prueba rápida”, sostuvo al ser consultado sobre su estado.

Pese a haber mencionado que, en un inicio, se hizo tres pruebas rápidas que salieron negativas, el insistente malestar lo llevó a confirmar lo que sospecha con el hisopado o prueba molecular. La cuarta fue la vencida.

“Me dijeron que me iban a entregar el lunes, y no me la entregaron hasta hoy. Recién hoy en la mañana me dicen que tengo coronavirus, la prueba positiva. He procedido aislar, tendré que postergar mis viajes al norte“.

Poco después de confirmar su resultado, el Dr. Armando Massé especificó que seguirá brindando atención médica gratuita y que quiere seguir aportando con un pequeño grano de arena a la población que sufre por esta pandemia.

“Comiencen a darle Ivermectina a casos, a nadie le va a dar nada. Cada persona que lo toma, paciente que se salva. Las farmacias te exigen ridiculamente que les des la receta, no hay ningún médico en las serranías. ¿Cómo pueden ser tan obtusos que si no tiene la receta, no le dan la Ivermectina”, recalcó.

Su paso por zonas olvidadas no serán en vano y es que ahora solo queda esperar que todas las fuerzas que tuvo para ayudar a su prójimo lo ayuden a salir valeroso, fuerte y sano.

¡Fuerza, doctor!

FUENTE: EXITOSA PERÚ

