«El no sabe ser papá», le dice madre del 2do hijo de Josimar a María Fe

Josimar no deja de ser tema de conversación desde que su vida sentimental se ha visto expuesta al dejar a su ex pareja María Fe Saldaña quien actualmente se encuentra gestando un hijo del cantante.

Se sabe que el cantante tiene tres hijos con tres mujeres distintas y ahora espera a su cuarto hijo con María Fe.

Esta vez la madre del segundo hijo de Josimar le mostró su apoyo y respaldo a María Fe pues al parecer la mujer estaría pasándola mal al no haber recibido el dinero por pensión de alimentos de su hijo.

Andrea García Ballarta madre del segundo hijo del salsero habló para las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y contó su verdad y reveló que Josimar le estaría debido dinero, correspondiente a la pensión de alimentos.

“Ahora queda pendiente mas o menos S/. 25 500 de esta pandemia que no me ha dado por el tema que no ha estado trabajando, pero quedamos en que se activara y me iba a cancelar. Desde el mes de setiembre si está pagando lo acordado en la conciliación”; sostuvo en declaraciones al programa que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre.

No ve a su hijo

Según Andrea la última vez que el salsero vio a su hijo Joaquín fue a inicios de año en el mes de marzo y aseguró que se enteró que Josimar se iba del país por la televisión mas no por propia boca del cantante.

«Yo me enteré que se fue a vivir allá (a Estados Unidos) por la prensa, no por una comunicación con él. No me ha comunicado”, señaló García.

Además aprovechó la oportunidad para referirse a María Fe quien se encuentra gestando del músico y que hasta el momento ha dicho que no quiere saber nada de Josimar pues la abandonó cuando más lo necesitaba.

“Yo siempre he pesando que el señor no sabe ser papá, ni bien tiene un hijos vienen los problemas, allí es donde yo abrí los ojos (…) es lamentable ver que más brillan sus problemas personales que su propia voz. Lo que se viene a su expareja es bien delicado”, comentó sobre la situación de María Fe Saldaña.

Asimismo, pidió porque alguien logre hacer reaccionar a Josimar pues no puede ir por la vida haciendo hijos y no hacerse responsable de sus actos.

“Que toquen el corazón de Josimar porque no puede seguir haciendo más hijos y haciéndoles esta clase de daño”, agregó.