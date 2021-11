‘Gato’ Cuba ignora las acusaciones de Melissa Paredes y acude a rehabilitación

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El jugador de la Universidad César Vallejo, Rodrigo Cuba, se mantiene perfil bajo en lo que respecta a la separación de Melissa Paredes y la tenencia de su hija. Por lo contrario, Melissa Paredes procura sacar a ‘evidencia’ el acoso que estaría sufriendo por parte el pelotero y demás situaciones.

Recordemos que hace algunos días, la abogada de la modelo sorprendió al presentar chats y audios en ‘Magaly TV La Firme donde se escucha como Rodrigo la escolta en su camioneta. En el audio se escucha decir a Melissa, “esto ya es demasiado”, pero por supuesto, él salió a desmentir el hecho.

También puedes ver: Karla Tarazona no demandará a joven que chocó su auto: “Dios le ha dado una segunda oportunidad”

Recientemente, Rodrigo Cuba acudió a rehabilitación y dejó ver a sus seguidores que no deja de lado su estado físico y pese a los problemas personales, trata de mantenerse en forma para rendir como se espera en su club.

Melissa Paredes pide a Rodrigo Cuba que le devuelva los 10 mil dólares que le regaló

Un nuevo problema se suma a las tantas diferencias entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Como se sabe, tras el ampay de la exconductora con su bailarín que terminó por romper su matrimonio, los problemas fueron de menos a más por la tenencia de la menor y todo lo que involucra el hecho.

Como se sabe, en el programa de Magaly Medina, la abogada Patricia Simons compartió unos audios donde se escucha una fuerte discusión entre la modelo y el jugador de la Universidad César Vallejo. Incluso, Melissa llama ‘cínico’ y ‘psicópata’ al padre de su hija.

También te puede interesar: Patricio sobre Hugo García: “Lo que tiene de lindo, lo tiene de tonto”

“¿Por qué a ese nivel de insultos están llegando últimamente?”, cuestionó Magaly Medina, a lo que la abogada le explicó que se debería a que Melissa le pidió los 10 mil dólares que en algún momento le regaló al futbolista para que compre su auto.

“Ella le dio, no le presto, le regaló 10 mil dólares para su vehículo. Ella hoy le dice ‘por favor, devuélvemelos porque no tengo trabajo, no tengo paga, ¿Cómo voy a mantener a tu hija?”, respondió.

Mira también: Rebeca Escribens asegura que Angie Arizaga está embarazada: “Ojo de loca no se equivoca”