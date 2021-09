Giselo ‘no le tiene fe’ a Melissa Paredes en Reinas del show: “No da espectáculo, ni show”

Compartir Facebook

¡No pasa nada! Edson Dávila aseguró que su compañera de conducción no baila nada bien en el programa de baile y que sus presentaciones son aburridas.

Los conductores de ‘América hoy’ estuvieron hablando sobre el desempeño de Melissa Paredes en la pista de baile. ‘Giselo’ fiel a su estilo, criticó duramente a su compañera pues ve que no baila bien y que solo se dedica a pelearse con Milena Zárate.

A lo que la esposa del Gato Cuba respondió: “No te gustó mi baile, que envidioso eres”. ‘Giselo’ aseguró que si él hubiera sido el jurado la habría ‘destruido’: “Le hubiera dicho a Gisela que le de otra oportunidad de volver a hacer el baile. Hubiera fingido otro desmayo porque no me da espectáculo ni show”, indicó.

Por su parte, la modelo respondió incómodamente que era el único a quien no le gustó su presentación.

GISELO CHOTEA A LA ‘SEÑITO’

Edson Dávila se quejó con la ‘señito’ por no darle una oportunidad para dar su opinión en el programa de baile, donde fue invitado como especialista en compañía de sus demás compañeras de ‘América hoy’.

El icónico personaje se pronunció en el programa ‘Estás en todas’ e indicó que se siente descontento por ser ‘choteado’ en ‘Reinas del Show’: “Me invitaron como comentarista, ese fue el problema, no sé para qué me invitaron. La señora decía: ‘Palabras de Janet Barbosa’, yo decía ahorita me va a tocar. Luego, palabras de Ethel Pozo, comentarios de Ricardo Rondón y luego palabras de Ethel Pozo, y yo decía otra vez Ethel hasta cuando le va preguntar a su hija, no te pases. Acabó el programa y me quedé anotando nomás”, se quejó.

Aclaró que no volverá a participar en la pista de baile debido a su edad: “Ya no quiero volver a bailar porque ya no tengo 20 años. Voy a cumplir 38 años bien puestos. Ya no puedo hacer notas y luego ir a bailar, las rodillas ya no me dan”, aseveró.

