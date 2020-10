¡Guerrera! Mujer con embarazo de alto riesgo venció a la COVID-19

Compartir Facebook

Una mujer con un embarazo de alto riesgo pudo salir del nuevo coronavirus y venció a la enfermedad en Ciudad Madero, pese a que su condición le hizo más crítico su estado de salud.

Quien dio la buena noticia fue el director del Hospital General Regional No. 6 del IMSS, Juan Ramírez Hernández, médico que se mostró bastante feliz por el alta de la embarazada de cinco meses.

Casualmente, la paciente es también la jefa del servicio de Urgencias del mismo lugar, la doctora Nora Esther Cordero Paredes, con 16 años de servicio en el IMSS, quien estuvo 23 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Hoy quiero rendir un testimonio real de lo que es haber vivido y sobrevivido a una infección grave por Covid-19. El día 3 de agosto comencé con escalofríos, fiebre y cefalea intensa”, informó.

Asimismo, la médica agregó que “sentía que algo ya no estaba bien: anosmia (pérdida del olfato), progreso de disnea (dificultad respiratoria), no podía casi hablar y comenzaron accesos de tos seca con dolor retroesternal intenso que menos me permitía respirar, por lo que ingresé al hospital”.

Pese a que fueron semanas complicadas para ella, en un inicio le recomendaron intubarse, pero no aceptó por cuestiones de la vida de su bebé.

“Me lo propusieron, pero me negué, sólo pensaba en mi bebé que no resistiría una sedación prolongada, lo único que me alentaba era la fe incondicional en Dios y esperar”.

