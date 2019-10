Jaime ‘Choca’ dice que Sheyla ya dejó atrás las juergas

El conductor de ‘Estás en todas’, Jaime ‘Choca’ Mandrós, habló de su compañera Sheyla Rojas y dijo que ya está más tranquila, tanto que dejó atrás sus polémicas fiestas de alcohol y juergas interminables en el extranjero con adinerados empresarios, las mismas que provocaron una serie de críticas de parte del padre de su hijo, Antonio Pavón.

“Sheyla está tranquila, está en Lima y eso es bueno jajajaja. Está acá, trabajando con la empresa, con su bebé, la veo chambeando bastante. Bueno, a todos nos tiene que llegar el agua fría para reaccionar, ella siempre estuvo presente con su hijo, quizá se expuso innecesariamente. Tú puedes hacer con tu vida lo que te da la gana pero nadie sabe lo de nadie”, comentó ‘Choca’.

Sobre los comentarios de Pavón, que cuestionó la labor como madre de Sheyla, debido a la relación que llevaba con el empresario libanés Fidelio Cavalli, negó que la rubia se haya descuidado de su hijo e impida las visitas del torero.

“No creo que ella no deje ver a su hijo, el tema es que Antonio está en España, creo que cuando él esté acá en Lima va a dejarlo verlo al bebé. No conozco la relación de ellos, es más, con Antonio Pavón no hablo hace años, no es mi amigo, pero papá es papá acá y en la China. A mí me da pena (las acusaciones de Antonio a Sheyla), porque cuando los bebes sean grandes lo van a saber”, dijo Mandros. (A. Saavedra)