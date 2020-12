Karla a Leonard tras ‘desconocerla’: “Hasta de sus hijos se ha olvidado”

Compartir Facebook

No quiere nada con él. La locutora radial, Karla Tarazona se pronunció después que el cantante de cumbia y su expareja, Leonard León, indicara que no la conocía. Esto le gustó poco a la conductora que le dio tremenda chiquita.

En una entrevista, la recién casada mencionó que no le interesa lo que pueda opinar el solista, ya que no tiene nombre alguien que se olvida de sus hijos.

“No me interesa lo que opine ese ser porque ni nombre tiene alguien que hasta de sus hijos se ha olvidado”, expresó Karla Tarazona.

Como se recuerda, el cantante Leonard León, al ser consultado por el reciente matrimonio de su expareja junto al empresario Rafael Fernández, prefirió decir que no conoce a quién se refieren. “No opino nada porque no sé quién es la señora”, señaló.

Como se recuerda, la locutora radial ha acusado en distintas ocasiones que Leonard León no cumple con sus hijos, pues no le pasa la manutención para los cuidados que deben recibir. Incluso, el cantante pidió que le rebajaran la cantidad por no estar trabajando como antes, debido a la pandemia.

