Lo que odia tu perro de ti

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Sin duda somos fans de los perros, nuestros más fieles compañeros, nos acompañan desde hace miles de años e incluso han evolucionado con nosotros. Pocas mascotas encontrarás más atentas y cariñosas, y nos proporcionan amor sin pedir nada a cambio.

Pero, hay algunos comportamientos que quizá estás llevando a cabo con tu mejor amigo con patas, sin darte cuenta que pueden provocar problemas en la relación. La revista ‘Best Life’ se ha puesto en contacto con algunos entrenadores, que han compartido lo que haces y realmente tu perro no soporta. Aquí la lista, que te sorprenderá.

Lo obligas a jugar con otros perros

El hecho de que a tu perro le guste ir al parque no significa que debas tratar de forzar una amistad con otro cachorro si no hay química. Recuerda cuando tus padres te obligaban a jugar con otros niños, ¿no era horrible? Como las personas, algunos perros son sociables y otros independientes. Si quieren jugar con otros animales, simplemente lo harán.

Tocas sus pezuñas

Sabemos que es necesario, pero en general odian que les corten las uñas o les toquen las pezuñas, pero seguro que a ti de pequeño no te gustaba que te laven el pelo y no quedaba más remedio.

Lo dejas solo (con frecuencia)

Si buscas una mascota y sabes que va a tener que quedarse sola demasiado tiempo, quizá un perro no sea la mejor opción. Pueden acabar teniendo estrés o adquiriendo comportamientos no deseados, lo mejor es que no se encuentren en entornos muy solitarios.

Luchas con él (en broma)

Aunque luche a menudo con otros canes a modo de juego no significa que quiera hacerlo contigo. Burlarse de ellosSi buscas una mascota y sabes que va a tener que quedarse sola demasiado tiempo, quizá un perro no sea la mejor opción. Pueden acabar teniendo estrés o adquiriendo comportamientos no deseados, lo mejor es que no se encuentren en entornos muy solitarios.

Usas productos perfumados para bañarlo

No es una gran idea. Los perros tienen un increíble sentido del olfato, por lo que un aroma muy suave para nosotros, los humanos, tiene el potencial de irritarlos profundamente. Lo mejor es que si quieres hacerlo, lo rocíes sobre un paño antes de aplicarlo sobre tu mascota.

Discutes delante de él

Incluso una discusión en broma entre tu pareja y tú puede parecer un conflicto muy real para tu can. Los canes quieren proteger a todos los miembros de la familia y no saben qué hacer cuando hay discordia. A veces pueden intentar arreglarlo metiéndose en medio, lo que podría acabar con alguien herido, ten cuidado.

Le das palmadas en la cabeza

Lo haces para mostrar afecto o aprobación, pero es posible que reciba un mensaje diferente. Es un comportamiento amenazante, y cuanto más pequeño es el perro, más puede intimidar ese gesto. Mejor que lo hagas debajo de la mandíbula o en el cuello.

Lo persigues

Algunos niños creen que es divertido correr detrás del perro, pero en realidad, según el entrenador de perros Steffi Trott, lo odian profundamente. “No les gusta, sienten que hay un peligro, más aún si son arrinconados, e incluso podrían acabar mordiendo al niño”, dice.

Lo disfrazas

Sí, se ven adorables (y un poco ridículos) con ese disfraz, pero, ¿vale la pena hacerlos pasar por la incomodidad que puedan experimentar solo para hacerles un par de fotos? “En general, pueden sentirse bastante incómodos”, cuenta la criadora de perros Cynthia Kelly. “Es más, también es peligroso porque pueden tener problemas de salud y sobrecalentarse si pasan mucho tiempo con el atuendo”.

Tiras de su correa

Es efectivo, desde luego, pero también cruel. Quizá está olisqueando una farola y se tira cinco minutos haciéndolo, pero aun así debes evitar usar la correa como castigo. No solo es incómodo, sino que también puedes dañarle la tráquea, sobre todo si es pequeño.

MIRA TAMBIÉN: Paula Arias se adapta a la pandemia y ahora hace delivery de comida