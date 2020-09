Magaly Medina confiesa querer convertirse en mamá otra vez

Compartir Facebook

¡No pierde el tiempo! La periodista Magaly Medina atraviesa por uno de los mejores momentos de su vida. Felizmente casada con su esposo, el notario Alfredo Zambrano, piensa otra vez en la posibilidad de convertirse en madre.

Durante su programa diario, la controversial ‘Urraca’ contó que luego que ella y Zambrano superaron juntos al COVID-19, ambos pensaron en echar raíces y la posibilidad de tener un bebé salió a flote.

“A nuestra edad es ponernos a pensar en que vamos a ser papás viejos, que vamos a llevar a hijos al nido, que vamos a tener que volver a hacer todo lo que no hemos querido hacer durante muchos años”, comentó entre risas nerviosas la popular periodista.

MÉTODOS DE CONCEPCIÓN A LA VISTA

Entre las edades de Magaly y su esposo Zambrano, ambos superarían los 40 años. Por lo que esa sería el único obstáculo para ella.

Sin embargo, Magaly Medina no descartó la idea por más descabellada, ya que podría seguir un método de concepción, pues no ha congelado sus óvulos. Todo esto, viendo como un reto la idea de ser madre a sus 57 años.

“Esta pandemia me ha hecho pensar a mí sobre lo mismo (tener un hijo) pese a que no tengo óvulos, me ha hecho pensar en comprar óvulos. Con mi marido estamos en eso de ‘pero vamos a volver a ir y vamos a ser papás viejos de una criatura’», comentó en su programa.

¿LA PANDEMIA ANIMA A LA FARÁNDULA A TENER HIJOS?

Se recuerda también que durante esa entrevisa, Magaly Medina pensó en la posibilidad de ser madre, después de entrevista a Beto Ortiz. Él también había superado la enfermedad y además vio la posibilidad de convertirse en padre.