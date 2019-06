“Meche” Araoz señala que no se prestará si intentan tumbarse a Vizcarra

Ante el continuo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, la congresista y vicepresidenta de la República, Mercedes Araóz dejó en claro que no participará ni se prestará a maniobras políticas que puedan precipitar la salida del presidente Martín Vizcarra.

“Ya he dicho que no entro en complots, esa no es mi manera de ser. Si alguien se acerca, le diré: ‘Si quieren hacer algo, es su problema, pero yo no voy a participar’”, expresó Araóz, quien no estuvo al lado de Vizcarra cuando en mensaje al país anunció que pedirán cuestión de confianza al Congreso.

En cambio, la vicepresidenta reveló su papel para bajar las tensiones y hacer la precisión a los congresistas de oposición que el presidente Vizcarra no tenía como “objetivo cerrar el Congreso como muchos percibían, sino un proceso de reforma”.

Precisó que por eso le pareció errado el contenido del oficio que envió el primer ministro Salvador del Solar al Congreso, donde le exigía no modificar los proyectos de reforma política presentados por el Ejecutivo, además de imponerle un plazo perentorio de 15 días para aprobarlos.

CRITICA INFORME

“No me pareció bien. Pero, conversando con el Ejecutivo, hubo un cambio de tono. Salió un lindo discurso no agresivo pero firme”, añadió e hizo notar que, por su experiencia parlamentaria, ella habría preferido una negociación antes que presentar la cuestión de confianza.

“Lo que la gente ve en la TV no es lo que pasa cuando las cámaras se apagan”, indicó al revelar que tomo “un liderazgo” y se reunió con su bancada y con Vizcarra y del Solar, además del congresista Carlos Bruce con el fin de bajar las tensiones.

Señaló que la amplia votación a favor de la cuestión de confianza refleja el entendimiento al que llegaron con las otras bancadas. “No hay ganadores ni perdedores, esta es la posibilidad de un diálogo nuevo. Paremos la escaramuza y conversemos”, expresó.

EL DATO

Araoz dijo que entre los proyectos más complicados están el de las elecciones primarias abiertas y el de la inmunidad parlamentaria.