Como para no creerlo, Melissa Paredes compartió en sus redes lo que fue la fiesta de cumpleaños de su hija Mía al igual que Rodrigo Cuba presumiendo la hermosa decoración que acompaño a su pequeña un día especial para ambos.

Sin embargo, esto no fue lo que más llamó la atención, sino que se pudo ver a la familia de Anthony Aranda, la madre de Melissa, el hermano de Rodrigo y sus padres, todos compartiendo en un mismo lugar dejando atrás los malos momentos vividos.

Cada miembro de cada familia se animó a compartir sus fotos en el cumpleaños de la pequeña quien fue la más feliz de poder compartir su día con las personas que más ama.

Además, Jorge Cuba el padre de Rodrigo publico una tierna foto con su nieta y sus hijos expresando lo feliz que estaba por su nieta.

‘Nunca vi tan feliz a mi nieta Mía como hoy que celebró sus 5 añitos. Jugó, cantó y bailó de inicio a fin’, fueron las palabras de Jorge.

Al parecer después de la tormenta viene la calma y ambas familias han hecho las pases por el bien de la menor.

«Cuando pagué con la misma moneda, me fue peor», Melissa Paredes hace mea culpa

La Popular Melissa Paredes afirmó en el programa de la Gise El Gran Show que también le tocó pedir perdón, pero obviamente no fue ante cámaras sino en privado cuando sucedió toda la polémica del ampay con Anthony Aranda.

La actriz se mostró bastante susceptible al tocar el tema del pasado con el bailarín Anthony Aranda pues aseveró que en su momento le tocó perdonar y le tocó pedir perdón el padre de su hija Rodrigo Cuba con quién llevaba un matrimonio que a simple vista iba viento en popa, sin embargo, nadie sabía lo que pasaba entre cuatro paredes.

Paredes confirmó que le ha tocado estar en ambos bandos y saben lo que se siente pasar por una situación tan difícil por lo que pidió perdón al jugador por sus malas acciones.

«Yo creo que me tocó perdonar, me tocó pedir perdón. Ya lo había hecho desde un inicio, pero nadie lo vio. Me tocó estar de ambos lados, de ambos bandos», dijo.