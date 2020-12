Mujer lanza insultos racistas mientras viajaba a Puno

Compartir Facebook

Indignante. Una iracunda mujer lanzó insultos racistas a una señora dentro de un bus que se dirigía a Puno porque, según ella, los demás pasajeros le mostraban envidia.

En las imágenes registradas por una de las agraviadas, la señora comenzó a insultar a una señora que estaba sentada delante de ella, pues le había dicho que el carro no estaba yendo a excesiva velocidad. Las personas que estaban viajando en el mismo bus le comenzaron a increpar su actitud, pero lejos de recapacitar, comenzó a agredir verbalmente a todos.

“Cállate asquerosa. Te vas a ir a la cárcel, fea, asquerosa, sucia. Por gente como ustedes de envidiosa. Todos son envidiosos. (…) No me faltes el respeto, india. Siéntate, india. Siéntate porque te voy a agarra y te juro que te saco los ojos. ¿Me has entendido, india?”, mencionó la mujer.

Incluso, la agresora tomó su teléfono para grabar los hechos porque indicaba que iba a denunciarlo con las autoridades de Lima, ya que los Policías de Puno son “unos indios asquerosos”.

“Esto se va a ir a la Policía de Lima porque acá son unos indios asquerosos. Todos acá me tienen envidia, todos”, vociferaba la mujer.

El conductor del vehículo se bajó y le pidió que se retire del carro. Al negarse, los pasajeros decidieron sacarla del carro, a pesar que la mujer decía que se quedaría tranquila en el transporte.

El video compartido en redes sociales ha generado la indignación de los usuarios, ya que la mujer se refiere de manera despectiva a la señora que estaba sentada delante de ella.

