Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Algo salió mal. Una mujer acudió a una clínica de belleza en China, como cada cierto tiempo, para colocarse inyecciones faciales estética, cuando de pronto, los resultados cambiaron esta vez.

El rostro de la mujer terminó parcialmente paralizado luego de que su organismo procesara el producto, lo que provocó alarma en la agraviada.

Con apenas 29 años, la joven que vive en la ciudad de Hangzhou, solo quería rellenar un poco algunas arrugas que comenzaban a aparecer en su cara, pero en vez de ello, se llevó una desagradable sorpresa.

Mira también: Anciano con síndrome de down cumple su sueño: ¡Aparecer en televisión!

Al terminar el relleno, la jovencita regresó a casa y creyó que todo andaba de maravilla. Sin embargo, al levantarse de su casa al séptimo día se dio cuenta de que algo andaba mal.

La mitad de su rostro no tenía movilidad, así como también tenía la ceja izquierda fruncida y le era extremadamente difícil cerrar la boca o el ojo izquierdo.

ENTRÓ EN PÁNICO

Al ser consultada sobre su situación actual, la joven, quien no reveló su identidad, manifestó que: «Cada día me veo en el espejo con una cara inexpresiva y me quiero morir”.

Los médicos que la revisaron diagnosticaron el caso como una parálisis facial y le advirtieron que no saben cuándo volverá a la normalidad.

Mientras tanto, se supo que la mujer denunciará al lugar que ‘le fregó la vida’.

Mira también: Vecinos remodelan casa de abuelitos que vivían en precarias condiciones