¿Olvidó a Ivana? Mario Irivarren en saliditas con jovencita

Las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ captaron a Mario Irivarren en los exteriores de la casa de los hermanos Palao junto a una guapa muchacha, de nombre Vida Espinosa. En las imágenes se ve al chico reality muy atento con la jovencita y sonriendo en todo momento.

El video fue grabado el 29 de agosto en Miraflores y se aprecia que ambos conversar en el vehículo de la jovencita, minutos después deciden ir al parecer a la casa de la modelo, y sorprendentemente es el mismo edificio donde vive el futbolista Beto da Silva, ex de Ivana Yturbe.

Cabe mencionar, que no sería la primera vez que la jovencita y Mario han sido visto juntos, pues ella también estuvo en la parrillada donde Alejandra Baigorria y Said Palao fueron ampayados besándose.

LE DA ‘LIKE’ A SUS FOTITOS

Asimismo, en el programa evidenciaron que la popular ‘Calavera coqueta’ para pendiente en las redes sociales de la modelo y le da ‘me gusta’ a sus fotografías.

“Por fin Mario habría encontrado un nuevo interés romántico (…) todos nos mostramos aliviados de ver a Mario acompañado de otra persona que no es Ivana ni su sombra”, opinó Magaly Medina.

“NO TENGO UN PERFIL DETERMINADO DE CHICA”

Cabe mencionar, que pese haber estado con las mujeres más guapas de la farándula local como: Alondra García Miró, Stephanie Valenzuela e Ivana, el modelo afirmó que no tiene un perfil definido para su chica ideal.

“No tengo un perfil determinado de chica, no me cierro a cierto tipo de características, simplemente si conozco a una chica y siento que hay química y puede dar para algo más, voy por ese camino. No tengo un perfil, simplemente es algo que se siente”, indicó.

“CON IVANA NO FUNCIONAMOS COMO PAREJA”

Hace unos días Mario se sinceró y afirmó que con Ivana Yturbe funcionan mejor como amigos que como parejas, pese a haber mantenido un romance de 5 años.

El hecho ocurrió cuando le preguntaron al integrante de ‘Esto es guerra’ si volveria con su ex. “No, no, fuera de bromas, no. Ivana y yo la tenemos clara. Terminamos porque nos dimos cuenta que no funcionábamos como pareja y nos iba mejor como amigos, y es chévere quedar en buenos términos”, aseveró.

