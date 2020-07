¡ONP otorgará pensión provisional a afiliados!

Compartir Facebook

El Poder Ejecutivo autorizó ayer a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) otorgar pensiones provisionales a los afiliados del Decreto Ley N° 19990, en situación de riesgo producto del Covid-19.

Fue mediante el Decreto de Urgencia N° 077-2020, publicado ayer en el Diario Oficial El Peruano.

INVALIDEZ Y JUBILACIÓN

La norma señala que la ONP otorga pensión provisional en el régimen del Decreto Ley Nº 19990 a favor de los solicitantes de pensión de invalidez, jubilación y sobreviviente respecto de las cuales, dentro del plazo de 30 días hábiles de haber sido presentadas, no se hubiera pronunciado anteriormente ya sea reconociendo o rechazando la prestación solicitada.

PAGO EN BANCO Y CASA

El trámite en mención continuará de oficio y la resolución deberá emitirse dentro del plazo máximo de un año contado a partir del otorgamiento de la pensión provisional.

La notificación obligatoria de dichas acciones se realizará por medios electrónicos y la distribución y entrega de pensiones, a través del Banco de la Nación, en el domicilio de los pensionistas que, por su estado de vulnerabilidad, se encuentren imposibilitados de realizar el retiro de su dinero de manera presencial de las cuentas bancarias.

A TENER EN CUENTA

Esta disposición es aplicable a las solicitudes en trámite, que se encuentren pendientes de pronunciamiento.

El plazo de 30 días hábiles se computa bajo las siguientes reglas:

– Respecto de las solicitudes en trámite, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto de urgencia.

– Respecto de las nuevas solicitudes, a partir del día siguiente de su presentación.

VIGENCIA HASTA 2021

Corresponde a la ONP el financiamiento de las pensiones provisionales con cargo a su presupuesto institucional sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Esta norma también se aplica a pensiones del Decreto Ley N° 20530, de la Unidades Ejecutoras del Ministerio de Educación y de las Sociedades de Beneficencia transferidas a la ONP.

El presente decreto de urgencia tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2021.

“Han reglamentado lo que ya se daba”

El abogado y experto en temas laborales, Martín Olivares, sostuvo que la norma dada por el gobierno simplemente es “reglamentar lo que ya había”. “Antes, de cada diez solicitudes, a 2 o 3 les daban la pensión provisional. Tiempo después realizaban la verificación pertinente y, al encontrar que no aportaron 20 años, se las quitaban. Esto que ha sacado el gobierno ya se aplicaba hace muchos años. Va a seguir siendo lo mismo. La mayoría no tiene papeles porque su empleador no cumplió en su momento y la ONP no hizo nada”, afirmó el letrado. Indicó que de los que piden su pensión, el 60% no lo logra porque no tiene cómo justificar los veinte años de aportes.