Padre de niño con leucemia pide ayuda para pagar su tratamiento

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En una entrevista para América Televisión, el padre de un pequeño de apenas 4 añitos que sufre de leucemia, Moisés Gilvonio , lucha día a día para que este niño pueda recibir las transfusiones de plaquetas cada 3 días que necesita para tener un sistema inmune fortalecido.

«Todo el tiempo necesitará transfusión de plaquetas, a fin de que pueda tener una mejor calidad de vida», indicó su padre en un primer momento.

Asimismo, explicó que, actualmente, se ha quedado sin trabajo, por lo que se vuelve mucho más difícil poder ayudar a su niño.

Mira también: Infectólogo asegura que peruanos si acataron cuarentena

“En este momento no estoy trabajando. No tengo ingresos. Tengo un dinero de la AFP, pero no sé hasta cuándo me durará y con esta cuarentena imagínese…no recibo bono y mi señora tampoco”, agregó poco después.

Es por ello que, sin ingresos fijos y al tener que costear el gasto de las donaciones, Moisés pide ayuda.

«En estos tiempos de pandemia tampoco no van, voluntariamente no van. 150, 200 soles, varía. A veces por apoyar pierden un día de trabajo y por eso tenemos que apoyar», comentó.

Para cualquier ayuda y donaciones para Adrianito, el teléfono de contacto es el 924 828 591.

Mira también: Caos y aglomeraciones por cobrar el Bono 600