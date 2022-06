Compartir Facebook

El caso de una maestra de arte en Estados Unidos llamó la atención en redes debido a que los padres buscan despedir a profesora por ser demasiado sexy.

Según refieren varios medios, un grupo de padres de familia se habría organizado para solicitar la destitución de la colaboradora, ya que, a su parecer, lo voluptuoso de su cuerpo es inapropiado y distrae a los alumnos.

La docente en turno es oriunda de Nueva Jersey, y a través de su perfil en Instagram comparte su día a día, donde da a conocer algunas actividades artísticas y culturales en las aulas, así como sus quehaceres fuera del campo laboral.

Pese a que los padres buscan despedir a profesora por ser demasiado sexy, la trabajadora de la educación no deja de compartir contenido y alguna que otra reflexión en torno a su labor en el salón de clases.

“Sé que siempre me veo enojada o inmensamente seria cuando estoy en el salón de clases. No es así, ¡estoy concentrada! (…) No solo tenemos que ser inmensamente eficientes, sino que tenemos que ser demasiado amorosos y afectuosos (…) Los maestros que aman enseñar, enseñan a los niños a amar, a aprender”.

Hombre salva a bebé que iba a cruzar la pista gateando

En redes sociales comenzó a hacerse viral un video de un hombre en Argentina que terminó convirtiéndose en héroe tras rescatar a un bebé que intentó cruzar la calle gateando el solo.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron este miércoles en la localidad de Lobos de la Provincia de Buenos Aries.

Una cámara de seguridad captó el momento en que la menor comenzó a gatear por la calle donde minutos antes se observó cómo pasaban automóviles a una velocidad constante.

Cuando la pequeña bajo de la acera, se puede observar como el hombre, identificado como Bonifacio, se percató del peligroso movimiento de la bebé que corrió a tomarla en brazos, deteniendo a los vehículos que venían en la calle.

“Tenía que ser así, es el destino. Estaba por estacionar mi camioneta a unos metros, pero fui para allá porque había más lugar”, consideró el héroe de Lobos, como fue conocido en redes sociales.

