Palgo: La alternativa para emprendedores

Luego de trabajar en empresas tecnológicas de diferentes países, Aldo Schenone y Andrew Kossowski, decidieron apostar por una misma visión: ayudar a los peruanos emprendedores que requieren de una mano para continuar progresando a través de un financiamiento rápido y simple. Así nace Palgo. Un estudio realizado por Ipsos en el 2018, muestra que el 59% de peruanos entre 18 y 70 años no están bancarizados, por lo tanto, no acceden a un financiamiento que potencie seguir construyendo sus sueños. “Contribuimos a que las personas tengan acceso a un bien que sume a su desarrollo. Contamos con un equipo de trabajo especializado en el rubro que garantiza la mejor experiencia del usuario” indica el gerente general, Aldo Schenone. Hoy, cuentan con más de 100 comercios afiliados, entre los que destacan ópticas, accesorios para autos, paneles solares, boticas, maletines, motos, consultorios odontológicos, etc. Pero Aldo y Andrew aspiran a más, aunque ya llegaron a distintos distritos de Lima, buscan expandirse al resto del Perú, en donde ya preguntan por Palgo y el financiamiento que ofrece. Además, señalan que los negocios afiliados aumentan sus ventas en un 20% aproximadamente, obteniendo clientes que necesitan un producto o servicio, pero no cuentan con el efectivo necesario. Inclusive, Palgo permite a los extranjeros acceder a un financiamiento, el cual, normalmente, recién podrían obtener tras varios meses de residencia en el país. Para informarse más de Palgo y beneficios, puede buscarlos en redes sociales como Palgo Perú o contactarlos al 915375010.