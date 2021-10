“Quiero bajar 5 kilos para que mi vestido me quede perfecto”, dice Tilsa Lozano

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La ‘ex vengadora’ se encuentra cuidando la línea para poder lucir perfecta el día más importante de su vida, su esperado y anhelado matrimonio con su boxeador Jackson Mora.

Después de tanta indirecta a su pareja Jackson sobre la pedida de mano, por fin se le hizo el milagro a Tilsa pues se encuentra saltando en un pie después de hacer público su próximo matrimonio, por lo que la modelo actualmente ya se encuentra viendo todo los preparativos desde Miami donde se encuentra con su prometido para afinar todos los detalles y de paso darse unas mini vacaciones.

«Hemos venido de viaje a evaluar muchas cosas, a conversar, a ver fechas, lugares y varias cositas, pero por ahora quiero que esto quede entre nosotros dos, ya estamos dándole vuelta a todos los preparativos, sabemos que una boda no se preparará de la noche a la mañana», dijo en un inicio ‘Tili’.

No quiere retoques

Por otro lado, la modelo reveló que no pedirá ayuda de cirujanos para verse radiante el día de su boda por lo que ha optado por una dieta estricta y lograr tener esa figura de infarto que siempre ha demostrado tener.

«Ya hablé con mi doctor que es el que me hace las dietas, y le he dicho que quiero bajar unos 4 o 5 kilitos, para que mi vestido me quede perfecto», agregó Lozano.

Por su parte, más allá de encontrarse muy feliz por su boda y entusiasmada porque todo salga perfecto, la modelo afirma que no le quita el sueño todos los comentarios negativos que viene recibiendo desde que anuncio su compromiso.

«La gente siempre habla y seguirá hablando. Si no te casas, por qué no te casas; si te casas, por qué te casas; si no te dieron el anillo, por qué no te dieron el anillo; si te dieron el anillo, muestras mucho el anillo. Lo único que puedo decir es que estoy feliz, bendiciones para todos», finalizó.