Rodrigo González le lanza una ‘chiquita’ a Alfredo Zambrano tras amorío con Giuliana Rengifo

Fiel a su estilo, Rodrigo González no se guardó nada y arremetió contra Alfredo Zambrano tras el romance fugaz que tuvo con Giuliana Rengifo. En la última edición de ‘Amor y Fuego’, ‘Peluchín’ y Gigi opinaron de la entrevista que concedieron los protagonistas de este lío.

En un primer momento, el conductor de espectáculos se burló del notario y aseguró que le gusta la exposición, de hecho, aprovecha cada evento para cantar.

“¿No te gusta la exposición? Ya pues, no nos mientas. Lo malo es manejar el doble discurso. Si dices que no eres figureti, pero luego cantas, no pareces una persona perfil bajo… eso parece”, dijo el popular ‘Peluchín’.

Tiempo más tarde, Rodrigo González volvió a lanzarle otro dardo al notario tras el amorío con la cumbiambera. “Si en realidad pensaba recuperarte (Magaly), si pensaba que eras el amor de su vida, entonces hubiera pensado mejor antes de meterse con Giuliana Rengifo. Porque sabías que esto a la larga te podía molestar, a traer situaciones como esta que se desencadenó”.

«No fue nada serio», Alfredo Zambrano minimiza romance con Giuliana

Alfredo Zambrano ofreció una entrevista para Día D donde pudo conversar de todo un poco y aprovechó para tocar el tema de Giuliana Rengifo y las declaraciones que ofreció para ‘Amor y Fuego’.

El notario confirmó que estuvo 9 meses separado de Magaly y durante ese tiempo salió con mujeres pro ninguna relación fue considerada formal ya que no quería entablar ninguna formalidad sentimental con nadie después de su ruptura con la conductora. Es así que Alfredo indicó que las declaraciones de la cantante solo han sido para perjudicarlo y tener más pantalla.

“Era soltero, podía salir, pero nada serio. Por respeto a mi esposa, desde que me casé con ella, estoy metido en mi matrimonio. Lo demás es cuando una persona es soltera, no le hace daño a nadie. Yo no soy una persona pública, pero es obvio que a quien quieren dañar es a ella, a mi esposa”, dijo Zambrano.

