‘Rous’ revela que está en busca de local para abrir su Academia de Baile y Modelaje

¡No pierde el tiempo! La chica reality sorprendió a todos sus seguidores al anunciar su nuevo emprendimiento en el rubro del baile.

Rosángela Espinoza se encuentra en la búsqueda de locales cerca al distrito de Lima Norte y reveló que aperturará su nueva academia de baile y modelaje y que cumplirá uno de sus más grandes sueños.

Pese a que muchos de sus críticos le dijeron que no puede abrir una academia de baile por no ser una bailarina profesional, ‘Rous’ hizo caso omiso a las críticas: “Sin ser bailarina profesional gané 2 copas en “El Gran Show”, porque le puse corazón”, comentó.

Aseguró que nada de ni nadie impedirá que realice este nuevo negocio ya que es uno de sus más grandes sueños.

SUSPENDIDA DE EEG

Rosángela Espinoza sorprendió a propios y extraños al revelar que nuevamente la producción de Esto es guerra (EEG) la ha suspendido por incumplir con su trabajo.

En esta oportunidad, la popular ‘Rous’ aseguró que quiere “su libertad’ dejando en intriga a más de uno sobre una posible salida de la ‘Chica Selfie’. “Bueno mi gente, la verdad que no me siento cómoda y lamento que las cosas se estén dando de esta manera. Solo quiero ser libre y empezar a creer más en mí, en lo que puedo lograr. No dejaré que me minimicen más!!!”, escribió Rosángela.

Después, Rosángela Espinoza explicó que fue suspendida por no acudir a las grabaciones de ‘La academia’. Según comentó porque estaba grabando tiktoks y debía entrenar.

“Hoy fui al programa, pero como ustedes saben el programa empieza a las 7:10. Me suspendieron porque o llegué a la grabación de las 3 de la tarde en ‘La academia’, pero bueno suele pasar ¿no? Una primera vez”, afirmó Rous.

