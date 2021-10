‘Samu’ Suaréz brinda su apoyo al ‘Gato’ Cuba: “Te pasaste Melissa, mala”

Compartir Facebook

¡Se solidariza! El periodista no fue ajeno al ampay de Melissa Paredes y se solidarizó con el pelotero por la presunta infidelidad de la modelo.

El popular ‘Instarándula’ dio su apoyo a Rodrigo Cuba tras el ampay de la ex chica reality junto a su pareja de baile.

“Tras las recientes imágenes difundidas por el programa “Magaly TV La Firme”, la comunidad de Instarándula quiere solidarizarse con Rodrigo “El Gato” Cuba por este sentido adorno”, decía en el comunicado.

“Por tal motivo, nuestro contenido habitual se verá interrumpido hasta el día de mañana. PDTA: Teee pasasteee Melissaaaaaa, eso no se hace al gato, malaa”, acotó

MELISSA NO TIENE A DÓNDE IR

Durante la última emisión de ‘América Hoy’, Melissa Paredes explicó por qué continúa viviendo con Rodrigo Cuba pese a la separación que según explica, el pelotero ya sabía.

“Fuimos amigos hasta el día de ayer y para mí, la amistad es más que una relación de pareja, para mí la amistad es algo que yo no quería romper con él porque es el papá de mi hija. Es gran papá, es un buen papá y yo no lo voy a negar”, dijo.

Lo más curioso vino después, cuando Janet Barboza le preguntó por qué seguía viviendo con Rodrigo Cuba: “Janet, ya se lo dije mil veces ¿Qué hago si él no quiere irse?”, respondió.

“Yo no tengo a dónde ir, no tengo otro lado, él tiene una casa extra, yo no. Yo no y aparte si yo me voy, él me puede denunciar por abandono de hogar, voy a ver ahorita todo lo legal, mi cabeza está así”, agregó.

“Para mí la palabra valía más y el acuerdo que teníamos él y yo valía más que cualquier cosa legal, pero por lo visto no es así y ahora yo voy a tener que ir con pruebas y con todo en este momento a ver la parte legal”, concluyó.

