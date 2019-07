Se arregló todo: Yahaira Plasencia es puro plástico

La sensual figura que luce orgullosa Yahaira Plasencia en sus redes sociales no es nada natural como muchos pensaban y menos su envidiable ‘totó’ que la llevó a la popularidad. Su ex cirujana plástica Roma Coletti, reveló los ‘arreglitos’ que le hizo a la salsera para lucir imponente en los escenarios y volver loquito al futbolista Jefferson Farfán.

Según reveló la especialista a un programa de tv, Yahaira se sometió a una operación en la nariz, aumento de labios con ácido hialurónico. Además, explicó que para reducir el tamaño de su cintura y dar más volumen a su derrier, la cantante accedió a hacerse una lipotransferencia (tratamiento estético que consiste en extraer grasa de partes del cuerpo para después inyentarlas en otras partes del cuerpo).

Coletti detalló todos los requerimientos que le hizo la ex de Foquita Farfán pues quería verse regia. “Le he hecho la rinomodelación, ella no quería someterse a una rinoplastía, no quería someterse a más cirugías. Con ácido hialurónico se levantó la punta (de la nariz)”, señaló la doctora.

“Ella tenía una mueca que no le gusta cuando sonreía y con el aumento de labios se le ve mucho más linda ahora con los labios carnosos, le encanta su perfil”, explicó la cirujana de la Yaha.

“De Yahaira ha sido su cambio radical, cuando ella llega a mí necesitaba aumento de glúteos. Ella entrena mucho y tiene una estructura física para tener ese cambio. Se le ha hecho una lipotransferencia para afinar su cintura y levantar su derrier”, acotó.