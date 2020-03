Sudáfrica confirma su primer caso de coronavirus

Llegó al sur de África. Autoridades sanitarias de Sudáfrica confirmaron el primer caso de coronavirus en su territorio, luego de que un hombre llegara de Italia. Sin embargo, la cartera de Salud indica que el infectado se ‘autoaisló’ tras su primer visita al médico.

“Eran parte de un grupo de diez personas que llegaron de vuelta a Sudáfrica el 1 de marzo de 2020. El paciente consultó a un médico general el 3 de marzo, con síntomas de fiebre, dolor de cabeza, malestar, dolor de garganta y tos”, informó Zweli Mkhize, ministro de Salud sudafricano.

Cinco novedades positivas que dan esperanza al mundo

Si bien no se ha confirmado que el Coronavirus sea una pandemia o no, el tema sí debe tener la importancia que merece. En menos de dos meses se llegó a extender por varios continentes y ha sido tema de interés mundial. Sin embargo, muchos medios de comunicación solo han difundido las malas noticias y no las buenas.

Se debe conocer que una pandemia no es sinónimo de muerte, pues el término no hace referencia a la letalidad del patógeno sino a su transmisibilidad y extensión geográfica.

En tal sentido, a continuación cinco noticias positivas que son realmente importantes para entender que este virus también ha sido contrarrestado y la batalla aún no está perdida.

Se identificó al virus rápidamente

Los primeros casos de sida se describieron en junio de 1981 y se tardó más de dos años en identificar al virus causante de la enfermedad. Los primeros casos de neumonía severa –síntoma del coronavirus- se notificaron en China el 31 de diciembre de 2019 y para el día 7 de enero ya se había identificado el virus.

Se trata de un nuevo coronavirus del grupo 2B, de la misma familia que el SARS, por lo que se le denominó SARSCoV2. La enfermedad se llama COVID19.

Está emparentado con coronavirus de murciélagos. Los análisis genéticos confirman que tiene un origen natural reciente (entre finales de noviembre y principios de diciembre) y que, aunque los virus viven mutando, su frecuencia de mutación no es muy alta.

En China la situación está mejorando

Las fuertes medidas de control y aislamiento impuestas por China están dando sus frutos. Desde hace ya varias semanas, el número de casos diagnosticados disminuye cada día.

El 80% de los casos son leves

La enfermedad no causa síntomas o son leves en un 81 % de los casos. En el 14 % restante puede causar neumonía grave y en un 5 % puede llegar a ser crítica o incluso mortal.

La gente se cura

Los únicos datos que a veces se muestran en los medios de comunicación son el aumento del número de casos confirmados y el número de fallecimientos, pero la mayoría de la gente infectada se cura. Hay 13 veces más pacientes curados que fallecidos, y la proporción va en aumento.

El virus se inactiva fácilmente

El virus puede ser inactivado de las superficies de forma eficaz con una solución de etanol (alcohol al 62-71 %), peróxido de hidrógeno (agua oxigenada al 0,5 %) o hipoclorito sódico (lejía al 0,1 %), en solo un minuto.

El lavado de manos frecuente con agua y jabón es la manera más eficaz de evitar el contagio