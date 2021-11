Vania Bludau recontra ‘templada’ de Mario Irivarren: “Me enamoré desde el principio”

Compartir Facebook

La modelo Vania Bludau reveló para sorpresa de todos que desde que empezó a salir con Mario Irivarren se sintió muy enamorada.

Vania Bludau y Mario Irivarren están próximos a cumplir su primer año de relación y se muestran muy enamorados en todos lados. Al programa de ayer de ‘Reinas del show’ llegó Mario Irivarren como refuerzo de Vania Bludau tras su paso a sentencia la semana pasada.

Al presentar a Mario, la parejita habló de su relación. Ellos fueron recibidos en el programa con la canción “Tan enamorados” en la versión del grupo CNCO. Y revelaron un curioso dato sobre esa canción que los identificaba como pareja.

Vania dice que esa canción, originalmente cantada por Ricardo Montaner, se convirtió la canción insignia de la relación pues estaba entre las más escuchadas cuando ellos salían. “Estaba sonando la de CNCO y fue justo en la misma época, es la que se dio exacta para la relación”, dijo Vania al respecto.

Asimismo, la modelo hizo una revelación que ni su propia pareja conocía. Ella dijo que desde que todo empezó con Mario, ya se sentía muy enamorada como si fuera una quinceañera.

“La verdad que me enamoré desde el comienzo como una niña de 15 años. Me sentía como cuando recién te enamoras, cuando estás en el colegio. Y ese sentimiento se mantiene así que yo estoy feliz”, sentenció Vania.

¡No lo oculta más! La ex chica reality reveló sus ganas de convertirse en mamita y asegura que ya conversó con Mario sobre sus planes a futuro.

En el programa Estás en Todas, Vania Bludau confesó que quiere convertirse en mamá dentro de dos años: “Sí o sí, escucha bien, en dos años tengo que ser mamá porque quiero y es la mejor edad. Quien esté, si no, ya chau”, indicó.

La modelo menciona que le gusta tomar decisiones a su debido momento y no hacer las cosas ‘alocadamente’: “Tenemos una relación de menos un año, no me gusta hacer las cosas alocada. Puede sonar muy mal, pero para ser madre soltera, mejor me consigo un donante. Perdón si ofendo a una persona, pero sí me muero por ser mamá”, comentó.

Contó que el tema de la maternidad ya lo conversó con Mario y que si él no quiere, terminan: “Antes él decía que cinco, luego tres y ahora hemos quedado en un par, así que si en un par no, mucho gusto, Mario”, expresó entre risas.

