Vuelve Sergio Peña y le mete fe a Perú

Es hora de levantarse. Ricardo Gareca y todo el plantel lo saben, por eso después de perder ante Bolivia, cambiaron de chip y se mentalizaron en lograr la hazaña de ganar o arrancar un empate mañana ante Argentina. Ayer la escuadra nacional trabajó en el estadio José Amalfitani ‘El Fortín’, del club Vélez Sarsfield. Se pudo observar mucha alegría y optimismo para jugar ante la albilceste.

Para enfrentarse a Lionel Messi y compañía, Perú no podrá contar con André Carrillo, quien no viajó a La Paz a la espera de recuperarse de una lesión en la zona lumbar. Quien sí apunta a regresar e incluso meterse al once es Sergio Peña. El mediocampista, autor de un gol ante Chile, trabajó con normalidad y dejó buenas impresiones.

Ricardo Gareca todavía no tiene confirmado el equipo que mandará ante Argentina, pero los cambios serían mínimos respecto a lo visto en Bolivia. Pedro Gallese en la portería; Luis Advíncula, Christian Ramos y Alexander Callens en la defensa. Una de las dudas es por quién decantarse en el costado izquierdo, si Marcos López o Miguel Trauco, que cumplió su fecha de suspensión.

Los tres elementos del mediocampo serían Sergio Peña, Pedro Aquino y Yoshimar Yotún. En tanto, Gabriel Costa y Christian Cueva tienen las principales opciones de acompañar a Gianluca Lapadula

