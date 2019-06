Xoana González confesó que se quiso matar

La modelo argentina Xoana González se sentó en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ y confesó que luego de perder el juicio por difamación frente a Melissa Loza, lo cual le impidió regresar a nuestro país por un año y medio, pensó en atentar contra su vida.

“Estuve muy mal en Argentina, fueron muchos cambios y toqué mucho fondo. Se me juntaron muchas cosas, estaba lo del bebé (que perdió), la culpa por lo que hice mal, cosas que me hubiera gustado cambiar, situaciones por las que uno sonríe solo como una armadura y llega un punto en el que quería desaparecer y no le encontraba sentido a nada”, manifestó.

Debido a esto, la ex chica reality contó que tuvo que buscar ayuda profesional para superar esta depresión. “Estuve medicada por el psiquiatra, tomaba cuatro pastillas al día, algunas pastillas para dormir, otras para poder comer, otras para la ansiedad y así, eran varias. Fue la primera vez que estuve tan deprimida”, contó.

Asimismo, la rubia dijo que no fue el único problema que vivió durante el tiempo que estuvo fuera del país, ya que también se refugió en la bebida. “Yo no tomaba alcohol y en este año y medio que vivía allá me mandaron a vigilar a mi papá (quien tiene problemas de adicción), y él me arrastró al alcoholismo. Tomaba todos los días y llegó un momento donde no podía dormir sin mi botellita”, aseguró Xoana, sin embargo, aclaró que este problema ya es algo que se encuentra superando.