“Ya no te acuerdas nuestras escenas de amor”: Nicola Porcella pone en aprietos a Maju Mantilla

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Nicola Porcella sorprendió a propios y extraños al intentar mandarse con todo con Maju Mantilla y hacerle tremendo roche en vivo.

En una nueva edición de ‘En Boca de todos’, el exchico reality Nicola Porcella llegó como invitado y acompañó a los panelistas durante todo el programa.

Nicola se sometió a un juego del programa donde arrojaba cuán galán era. Gran sorpresa fue para él que la máquina arrojara menos del 100%.

También puedes ver: TikTok: Enfermera grabó cadáveres y pacientes al ritmo de reggaetón

Fue en ese momento que la conductora de espectáculos troleó al ‘Ojiverde’ cuando hablaban de galanes. Ella alegó que el momento de Nicola Porcella ya había pasado. “Yo sé por qué él (Nicola) está molesto, él no ha llegado al 100%, quizás porque no es su momento. Su momento ya fue”, dijo la exreina de belleza causando la risa de los demás panelistas.

Frente a ello y como se esperaba, Nicola Porcella no se quedó callado y decidió voltear el plato a su favor poniendo en aprietos a Maju Mantilla. El actor recordó el tiempo donde fue compañero de Maju Mantilla en la teleserie ‘Ven baila quinceañera’.

También te puede interesar: ¡Angustiada! Korina espera conseguir un vuelo humanitario para regresar a Perú

“No sé por qué cada vez que vengo me chancas y me chancas. ¿Ya no te acuerdas cuando hacíamos nuestras escenas, nuestras escenas de amor?”, expresó Nicola Porcella.

¡Fuerte y claro! Magaly responde con todo a Nicola: “Me has demandado por no tener correa”

La Urraca no se calló nada y habló sobre la demanda que le interpuso “El Capi” por difamación, además Magaly señaló que la demandó por no tener correa.

La conductora se dirigió a Nicola Porcella luego de que el Jusgado Penal de Lima fallara a su favor en primera instancia en la demanda que le interpuso el ex chico reality.

En el programa “Magaly Tv: La Firme” mostró una publicación de Nicola que compartió en sus redes sociales sobre los duros momentos que pasó.

“Hoy día ha hecho unas publicaciones celebrando que me ha ganado un juicio en primera instancia, un juicio que me puso por difamación. ¿Cuál justicia? ¿De qué estamos hablando?”

MIRA TAMBIÉN: ¿Amigas y rivales? Giuliana Rengifo anuncia que no pisa Latina desde que Maricarmen Marín llegó