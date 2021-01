Yahaira Plasencia descarta amistad con Daniela: “Soy muy selectiva”

Compartir Facebook

Juntas, pero no revueltas. La cantante de salsa, Yahaira Plasencia, descartó que tenga una amistad con su colega, Daniela Darcourt, ya que es muy selectiva con sus amigas dentro del ambiente artístico.

En una entrevista para un programa de espectáculos, “La patrona” confesó que no tiene problemas con la salsera. Incluso, indicó que se lleva bien con artistas como Amy Gutiérrez o María Gracia Polanco, pero no tanto como para decirles amiga.

“Siempre lo he dicho, yo no tengo ningún tema con nadie. Creo que la rivalidad que nos han inventado a mi y Daniela lo ha hecho la prensa o la gente. En realidad, hace poco recibimos un premio ambas y normal. No tengo una amistad con Daniela, soy muy selectiva porque no tengo amistades dentro del ambiente. (…) No es que tenga una amistad con muchos colegas míos. Me llevo super bien igual”, manifestó Yahaira Plasencia.

Asimismo, se refirió a la risa que soltó su expareja, Jefferson Farfán, cuando le consultaron si había posibilidad que vuelva con la salsera. “La patrona” confesó que está enfocada solo en su carrera por lo que evitará pronunciarse.

“Yo no hablo de nadie. Estoy enfocada en mi carrera y no hablo absolutamente de nadie. (…) Le deseo lo mejor a todo el mundo. Me siento bien soltera. Creo que es la mejor decisión que he podido tomar”, finalizó Yahaira.

