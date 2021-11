Yahaira Plasencia podría ir a prisión por no pagar reparación civil

Compartir Facebook

La artista no pagó la reparación civil que le debe a su ex cuñada tras haberla difamado, por lo que la demandante estaría pidiendo prisión para la salsera.

Lo que se viene, y es que debido al juicio de difamación agravada ya habrían solicitado ante el Poder Judicial que ordene pena efectiva de cárcel contra Yahaira Plasencia por no haber pagado la suma de 20 mil soles como lo ordenó el juez.

El programa de Rodrigo González con Gigi Mitre mostró el expediente judicial donde detalla lo siguiente: “solicitamos se revoque la sentencia por una efectiva”.

Pues según declaraciones de la cantante solo le habría abonado a la demandante y ex cuñada Olenka Mejía 150 soles de la deuda de los 20 mil soles, escudándose en que aún no se ha reactivado los conciertos por completo por lo que no estaría ganando mucho dinero.

Impedimento de salida del país a Jorge Plasencia

Por otro lado el hermano de la salsera ha sido impedido de realizar algún viaje al exterior del país según como lo indicó el Poder Judicial.

Olenka no se quedó atrás y brindó declaraciones sobre el panorama actual de su situación.

“Ahora se viene la gira de su hermana, de repente piensa acompañarla. Ella (Yahaira) está esquivando a la justicia, incumpliendo, solita se está poniendo la soga al cuello”, comenta Olenka.

Las demás declaraciones se verán hoy en ‘Amor y Fuego’.

Como se recuerda el Poder Judicial falló a favor de Olenka tras las afirmaciones de Yahaira al poner en cuestionamiento la paternidad del hijo de la denunciante, esta demanda fue puesta hace ya 4 años ante la modalidad de delito contra el honor en la modalidad de difamación agravada.